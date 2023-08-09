Пожар вспыхнул в многоэтажке в подмосковном Красногорске
Данные о пострадавших и причинах возгорания пока не поступали.
© Видео: k_online24, Telegram © Фото: k_online24, Telegram
В городе Красногорск вспыхнул пожар в многоэтажке. Происшествие случилось в доме №11 на Подмосковном бульваре в микрорайоне Павшинская Пойма.
На место происшествия выехали пожарные. Данные о пострадавших и причинах возгорания не поступали.
Напомним, ранее в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории ангара с пиротехникой. По последним данным, пострадали более четырех десятков человек. Раненым оказывается вся необходимая помощь.
В городе сейчас прекращена подача горячей воды. Местные власти заявляют о повреждении котельной.