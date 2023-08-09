В стране и мире Трех пострадавших извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде Анна Назайкина По последней информации, в результате произошедшего пострадали 43 человека. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Трое пострадавших извлечены из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Спасенных людей госпитализировали в Сергиево-Посадскую ЦРБ, однако медики оценивают их состояние как тяжелое. По последним данным, в результате произошедшего пострадали 43 человека. В настоящий момент глава Московской области Андрей Воробьев находится в медучреждении. Ему доложили о состоянии госпитализированных. Глава региона, говоря о причинах произошедшего на заводе, заявил, что версия об атаке дроном сейчас оперативными службами не подтверждается. Экспертное мнение и аналитика