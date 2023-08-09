В стране и мире В ЭКОВАС рассказали о причине провала миссии в Нигер Елизавета Кондрикова Миссия должна была состоятся во вторник. © Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Миссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигер, запланированная на вторник, не состоялась из-за отказа властей Нигера, сообщили в ЭКОВАС. «Миссия была прервана после получения поздно вечером сообщения от военных властей Нигера о том, что они не готовы принять трехстороннюю делегацию», - говорится в сообщении на сайте организации. Напомним, в минувшую пятницу 4 августа ЭКОВАС подготовило план возможного военного вмешательства в Нигер, если лидеры мятежников не отступят. При этом в организации тем не менее надеются на мирное урегулирование ситуации в стране. Экспертное мнение и аналитика