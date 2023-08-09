После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 11 человек

На Загорском оптико-механическом заводе, где произошел взрыв, объявлена полная эвакуация.

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После взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 11 человек, сообщают экстренные службы.

В результате взрыва в соседних домах выбило окна, а на самом предприятии эвакуируют людей. На кадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как огромный столб густого серого дыма поднимается в небо.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место взрыва.

Причина происшествия пока не известна. На месте взрыва работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.