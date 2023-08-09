В стране и мире На заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявили тотальную эвакуацию Анна Назайкина Людей эвакуируют из всех зданий и цехов. © Видео: Рахим Косимов, chat_sergiev_posad, Telegram © Фото: Galina Vasilievna, chat_sergiev_posad, Telegram Читайте нас на: На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация. Об этом говорится в сообщении местной администрации. «На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных», - сообщили власти. Как отмечается, в результате произошедшего во многих зданиях на территории предприятия вылетели стекла. Ранее стал известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже направляется на место ЧП. Экспертное мнение и аналитика