Губернатор Московской области выехал на место происшествия в Сергиевом Посаде

МЧС сообщает, что произошло возгорание на территории Загорского оптико-механического завода. Туда направлены пожарно-спасательные подразделения.

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Глава Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия в Сергиевом Посаде. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС, в 10 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании. Оно произошло в нежилом здании в Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода.

По этому адресу уже направлены пожарно-спасательные подразделения.

Также сообщается, что на Загорском оптико-механическом заводе объявили тотальную эвакуацию.