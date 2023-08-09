Согласно предложенным президентом России поправкам, не надо будет информировать о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения Совет Европы.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о военном и чрезвычайном положении.

Согласно проекту поправок, больше не надо будет информировать о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положения Совет Европы, членом которого РФ являлась ранее.

Вчера сообщалось, что Путин назначил своим официальным представителем при рассмотрении изменений в эти законы заместителя главы МИД России Александра Грушко.

Ранее Владимир Путин поручил дополнительно нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб».