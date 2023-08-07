ОПК Путин поручил дополнительно нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб» Владимир Путин отметил высокую эффективность этих беспилотников, упомянув, что от их ударов взрываются боекомплекты иностранной бронетехники. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил главе Ростеха Сергею Чемезову нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб». «Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», - заявил Путин. Владимир Путин оценил эффективность этих беспилотников, подчеркнув, что от их ударов взрываются боекомплекты иностранной бронетехники. Также сообщается, что Чемезов рассказал об увеличении производства боевых самолетов в два раза в 2022 году. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика