Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении
Речь идет о рассмотрении внесения изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении».
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Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении изменений в статью закона о военном положении. Соответствующее распоряжение опубликовано на электронном портале правовой информации.
Речь идет рассмотрении изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении».
В июне Путин заявил, что вводить военное положение в РФ нет необходимости. Глава государства обратил внимание на важность расширения работы правоохранительных органов и спецслужб.