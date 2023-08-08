В стране и мире Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении Андрей Аркадьев Речь идет о рассмотрении внесения изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении». © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко официальным представителем при рассмотрении изменений в статью закона о военном положении. Соответствующее распоряжение опубликовано на электронном портале правовой информации. Речь идет рассмотрении изменений в статью 22 закона «О военном положении» и статью 37 закона «О чрезвычайном положении». В июне Путин заявил, что вводить военное положение в РФ нет необходимости. Глава государства обратил внимание на важность расширения работы правоохранительных органов и спецслужб. Экспертное мнение и аналитика