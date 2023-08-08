В офисе Зеленского заявили о разногласиях по «формуле мира» в ходе встречи в Джидде

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В ходе встречи в Джидде (Саудовская Аравия) участникам конференции не удалось согласовать все пункты «формулы мира», которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский в качестве плана по урегулированию конфликта. С таким заявлением в эфире украинского телеканала выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Со слов политика, споры вызвал пункт о необходимости наказания военно-политического руководства РФ.

«Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира», - сказал он.

Глава офиса украинского лидера отметил, что есть пункты, по которым нет возражений, однако есть и те, по которым обсуждение продолжается. При этом Ермак подчеркнул, что Киев не будет идти ни на какие территориальные уступки ради решения кризисной ситуации. Он также сообщил, что новые консультации будут проведены в течение одного-полутора месяцев, после чего начнется подготовка к «глобальному саммиту мира».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует. Как отметил дипломат, отсутствие единой позиции по урегулированию кризиса - яркое свидетельство того, что Соединенные Штаты потерпели неудачу в попытке перетянуть на свою сторону страны, не поддерживающие «порядок, основанный на правилах».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем заявление Госдепа США о том, что Москва якобы отказывается от диалога по Украине. Дипломат также напомнила, что представители США дали команду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сворачивать переговоры с Россией в апреле 2022 года.