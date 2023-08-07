Захарова назвала враньем заявление Госдепа США об «отказе» России от диалога по Украине

Представитель МИД напомнила, что представители США дали команду президенту Украины Владимиру Зеленскому сворачивать переговоры с Москвой в апреле 2022 года.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньем заявление Госдепартамента США о том, что Москва якобы отказывается от диалога по Украине. Так она прокомментировала слова официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера о том, что никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, «поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире».

«Вот же вруны!» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что представители США дали команду президенту Украины Владимиру Зеленскому сворачивать переговоры с Москвой в апреле 2022 года. В Вашингтоне инициировали запрет для киевского режима мирных переговоров с Россией в сентябре 2022 года.

Американцы «сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала условия для устойчивого урегулирования украинского кризиса. По словам Марии Захаровой, для начала киевский режим должен прекратить боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - перестать накачивать Киев вооружениями.