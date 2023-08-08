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Антонов объяснил причины провала «саммита» в Джидде по Украине

Ян Брацкий
04:37 08.08.2023
Как отметил полос России в Вашингтоне Анатолий Антонов, США демонстрируют абсурдные подходы, то исключая Москву из переговоров, то обвиняя ее в нежелании их вести.
Антонов объяснил причины провала «саммита» в Джидде по Украине
© Фото: Pavel Bednyakov, Xinhua, GlobalLookPress
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Переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могут привести к результату, потому что Москва в них не участвует. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Отсутствие единой позиции по урегулированию кризиса - яркое свидетельство того, что Вашингтон потерпел неудачу в попытке перетянуть на свою сторону страны, не поддерживающие «порядок, основанный на правилах», добавил Антонов.

«Как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно?» - подчеркнул дипломат.

Ранее член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик предположил, что официальный Киев организовал «саммит» в Джидде в надежде отвести внимание от неудач ВСУ в зоне спецоперации и в попытке продвинуть «формулу мира» Владимира Зеленского. На его условиях реализация инициатив невозможна, добавил парламентарий. Многие участники «саммита» использовали встречу, чтобы обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, итоговой резолюции так и не было принято, напомнил депутат.

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