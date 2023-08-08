В стране и мире Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли Максим Крюков Запуск ракеты со станцией «Луна-25» запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Ракету-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» вывезли на старт космодрома Восточный. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос. Эта лунная миссия должна стать первой в истории современной России. Запуск запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени. Кроме того, «Луна-25» должна стать первой станцией, которая приземлится на Южном полюсе естественного спутника Земли. Она будет изучать верхний слот реголита поверхности и лунную экзосферу. © Роскосмос Ранее главный конструктор проекта Павел Казмерчук рассказал, что при разработке автоматической станции «Луна-25» специалисты решали вопросы уменьшения массы аппарата. По словам Казмерчука, в конструкции привода специалисты применили новые технологии электроэрозионного изготовления зубчатых колес. Кроме того, стало известно, что жителей поселка Шахтинск в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25». Глава Верхнебуреинского муниципального района Алексей Маслов заявил, что будет запрещен выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя. Экспертное мнение и аналитика