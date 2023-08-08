Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли
Запуск ракеты со станцией «Луна-25» запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени.
© Фото: Роскосмос
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» вывезли на старт космодрома Восточный. Соответствующие кадры опубликовал Роскосмос.
Эта лунная миссия должна стать первой в истории современной России. Запуск запланирован на 11 августа в 02:10 по московскому времени. Кроме того, «Луна-25» должна стать первой станцией, которая приземлится на Южном полюсе естественного спутника Земли. Она будет изучать верхний слот реголита поверхности и лунную экзосферу.
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