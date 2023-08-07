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Поселок Шахтинск Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Максим Крюков
09:21 07.08.2023
Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов предупредил, что будет запрещен выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя.
Поселок Шахтинск Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
© Фото: ammaslov1977, Telegram
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Глава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Алексей Маслов заявил, что в пятницу, 11 августа, жители поселка Шахтинск будут эвакуированы в связи с падением ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25».

Как отметил глава района, будет запрещен выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя.

«В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7:30 (0:30 по мск)», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что первая российская космическая станция «Луна-25» отправится в полет на единственный естественный спутник Земли утром 11 августа. За пределы нашей планеты станцию выведет ракета «Союз-2.1б», которая стартует с космодрома Восточный, с разгонным блоком «Фрегат».

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