Главный конструктор рассказал о борьбе за массу при создании «Луны-25»

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При разработке автоматической станции «Луна-25» специалисты решали вопросы уменьшения массы аппарата и применяли новые технологии, рассказал RT главный конструктор проекта Павел Казмерчук.

Масса в космосе - самый ценный ресурс, поэтому перед разработчиками стояли жесткие ограничения по этому параметру. Объем бака для топлива был зафиксирован, и специалисты искали решения, как снизить массу всей остальной конструкции и массу приборов.

В итоге разработчики смогли решить эту задачу, использовав новые технологии. В их числе - конструкция нового очень легкого привода с уникальными массовыми характеристиками и хорошим ресурсом, рассказал Казмерчук. Для него специалисты применили новые технологии электроэрозионного изготовления зубчатых колес.

Первая российская космическая станция «Луна-25» будет запущена 11 августа. Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. Станция отправится на спутник Земли в поисках воды.

Отечественная лунная программа была заморожена в советские годы, после запуска аппарата «Луна-24». В 1976 году этот аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.