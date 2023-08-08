Металл в сердце: военные врачи провели сложнейшую операцию в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации военные медики оказывают экстренную помощь широкого профиля и военнослужащим, и мирным жителям.

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Бригада военных медиков Западного военного округа провела сложнейшую операцию на сердце российского военнослужащего, раненого в результате взрыва снаряда ВСУ во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. У военнослужащего также был пневмоторакс, ранение легкого, бедра, перелом кости.

Военный врач-хирург «Западной» группировки войск Руслан рассказал журналистам о сложнейшей операции на сердце.

«Мы выехали ночью, доехали туда. Ребята пока пациента стабилизировали. И выполнили операцию. Скорее всего, это был вторичный ранящий снаряд в результате взрыва. Мы извлекли инородное тело – кусок гвоздя и ушили рану легочной артерии», - рассказал врач Руслан.

На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений. Благодаря смелости и профессионализму военных врачей его состояние стабильно. После выздоровления он пройдет курс реабилитации.

«Пациент жив-здоров…Дальше мы его отправим в центральную медицинскую организацию на долечивание. В этом, действительно, заслуга всех ребят на этапах медицинской эвакуации, что они его довезли живым и стабилизировали», - сказал Руслан.

Военные врачи в ходе проведения СВО работают в самых разных условиях. Начиная от передовых медицинских групп, которые проводят операции вблизи линии боевого соприкосновения, и заканчивая госпиталями, развернутыми в тыловых районах.

Основными направлениями в обращениях мирных граждан на освобождённых территориях остаются осколочные ранения при подрыве на запрещённых минах «лепесток», противопехотных минах дистанционного минирования иностранного производства, а также кассетных снарядах.

Мобильные госпитали «Западной» группировки войск в круглосуточном режиме принимают наших бойцов, поступающих с линии соприкосновения. Легковозводимые отсеки-палатки оборудованы всем необходимым, современным оборудованием. Рентгеном, аппаратами УЗИ, наркозные аппараты, системы стерилизации инструментов и помещений, операционные и перевязочные столы.

Первоочередная задача госпиталя – оказание неотложной помощи раненым военнослужащим. Здесь извлекаются осколки, ушиваются раны, делаются перевязки. Затем, пациенты распределяются в тыловые районы, в различные военные медицинские учреждения, в зависимости от тяжести и характера повреждений.

К военным медикам эвакуируют военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом. Главная цель проводимых ими операций – остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после – эвакуировать пациента. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, с безнадежными ранениями.

Операционные работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Для проведения всех видов лечения военные госпитали укомплектованы высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований и др.

Главное – доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.