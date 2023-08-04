Врачи госпиталя Вишневского обнаружили осколок в сердце бойца, оперируя его бедро

Во время операции пришлось остановить сердце пациента. При искусственном кровообращении был применен аппарат, подогревающий кровь.

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В Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского доставили бойца практически с передовой. Он попал под обстрел и получил серьезные минно-взрывные травмы. Врачам пришлось его собирать буквально по частям: раздробило бедро и обе конечности.

При обследовании хирурги увидели еще одно тяжелое ранение: двухсантиметровый осколок, который вошел прямо в сердце. Каждая минута была на счету, но провести операцию такого уровня в полевых условиях просто невозможно. Для этого нужны не только опытные хирурги, но и современное оборудование. С его помощью можно предельно точно определить, где именно находится осколок. Бойца без промедления эвакуировали в Москву и сразу в операционную.

Корреспондент «Звезды» Наталья Жадько обратила внимание на один из аппаратов, с помощью которого осуществляется подогрев крови. Это необходимо, чтобы кровь была одной температуры. Данный процесс необходим во время искусственного кровообращения. На время операции специалисты приняли решение остановить сердце пациента. За беспрерывной циркуляцией крови следил врач-перфузиолог. В этот момент сердце раненого бойца было в прямом смысле в руках у кардиохирургов.

«Вот этот двухсантиметровый осколок достали из сердца военнослужащего из правого желудочка. Благо, застрял он там не сильно глубоко, поэтому операцию удалось провести достаточно быстро», - показала корреспондент Наталья Жадько.

В операционной боец провел чуть меньше часа, который был невероятно важен как для него самого, так и для спасавших его кардиохирургов.

Подробнее о самочувствии бойца после операции, о том, каким методом она выполнялась - в репортаже Натальи Жадько.