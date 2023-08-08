Депутат Белик объяснил смысл «саммита» в Джидде по украинскому вопросу

По мнению члена комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрия Белика, участники встречи в Джидде использовали ее для решения двусторонних вопросов.

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Встреча в Саудовской Аравии по вопросам урегулирования украинского кризиса это попытка Владимира Зеленского отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации на линии боевого соприкосновения. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик. Он стал гостем программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Он вынужден стараться с помощью соратников устраивать постановочные форумы, привлекая как можно больше внимания к своей формуле мирного урегулирования. Она очень простая. Россия должна завтра капитулировать. Все понимают, что это невозможно. Прорыва никакого не случилось. Мы видим, что даже нет резолюции по итогам этого мероприятия в Саудовской Аравии», - напомнил Белик.

На встрече в Джидде каждый преследовал свои цели, уточнил он. Пекин, например, заявил, что у него есть своя формула мира, в которой не идет речь о выводе войск. К тому же, именно Китай напомнил участникам форума о красных линиях Москвы, отметил Белик.

«Присутствие Китая на форуме во многом заслуга саудитов. Полагаю, что Эр-Рияду не дают покоя лавры Эрдогана. Поскольку он взял на себя роль переговорщика. Скажем честно, зерновая сделка была возможна благодаря Эрдогану. Эр-Рияд видит себя страной, которая тоже может стать переговорщиком», - предположил член комитета Госдумы РФ по международным делам.

Кроме того, на этом большом форуме обсуждали не только Украину. В Джидде было много двусторонних встреч, уточнил Белик. На них обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере.

Накануне встречу в Джидде по Украине прокомментировали в российском МИДе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, урегулирование кризиса возможно, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры перестанут накачивать Украину оружием. Соглашение должно подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Кроме того, Киеву стоит принять сложившиеся территориальные реалии, добавила дипломат.