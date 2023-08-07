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Захарова заявила, что мир возможен после прекращения Киевом боевых действий и терактов

Владимир Рубанов
14:48 07.08.2023
Соглашение должно подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины как изначальные основы суверенитета этой страны.
Захарова заявила, что мир возможен после прекращения Киевом боевых действий и терактов
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Урегулирование украинского кризиса возможно, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры перестанут накачивать Киев вооружениями. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавно завершившуюся в Саудовской Аравии встречу, на которой обсуждался конфликт.

По словам Захаровой, только такое урегулирование было бы всеобъемлющим, устойчивым и справедливым. Соглашение должно подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины как изначальные основы суверенитета этой страны.

В комментарии МИД говорится также о том, что необходимо признать территориальные реалии, которые сложились на Украине. Захарова подчеркнула, что жители новых регионов РФ реализовали закрепленное в Уставе ООН право на самоопределение.

Наконец, для долгосрочного урегулирования на Украине должны быть обеспечены демилитаризация и денацификация этой страны, права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права.

В то же время Захарова отметила, что МИД России принял к сведению информацию о переговорах по Украине, которые прошли в Джидде. В Москве высоко ценят посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. В то же время ни один из 10 пунктов так называемой «формулы мира» Зеленского, которую Запад пытается продвинуть в ходе таких встреч, не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса. Их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, говорится в заявлении МИД.

Ранее Захарова назвала абсурдом решения по Украине без участия России.

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