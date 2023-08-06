В стране и мире DPA: Саудовская Аравия проинформировала Россию об обсуждении нового мирного плана по Украине Елизавета Егорова Основными пунктами нового мирного плана по Украине являются обмен пленными, прекращение огня и начало мирных переговоров. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: Саудовская Аравия проинформировала Россию о проведении обсуждения нового мирного плана по Украине в Джидде, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. План представила сама принимающая сторона - Саудовская Аравия. Основными его пунктами являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Ранее стало известно, что Россия совместно с лидерами семи африканских стран на саммите Россия-Африка подготовила документ мирной инициативы по Украине. Лидеры государств условились продолжать обсуждение этой темы. Экспертное мнение и аналитика