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Три человека погибли и 11 ранены при обстрелах Донецка украинскими боевиками

Владимир Рубанов
22:25 08.08.2023
В числе пострадавших ребенок 2012 года рождения. С ранеными работают медики.
Три человека погибли и 11 ранены при обстрелах Донецка украинскими боевиками
© Фото: ТРК «Звезда»
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Три человека погибли и 11 пострадали в ходе интенсивных обстрелах Донецка со стороны украинских боевиков в течение дня 8 августа. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Все три человека погибли в Киевском районе. Ранены люди в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. В их числе ребенок 2012 года рождения. С пострадавшими работают медики.

Ранен один из работников бригады электромонтеров, которая попала под обстрел во время работы на территории Октябрьского РЭС. С осколочными ранениями его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Мелкие осколочные ранения получил водитель оперативно-выездной бригады.

В Киевском районе Донецка снаряд попал в автомобиль ООО «Экологическая компания "Громада"», сообщил Пушилин. Ранен водитель и два грузчика.

В ходе обстрелов повреждены 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры. Под удар попали школа в Донецке, детский сад в Макеевке, фабрика в Шахтерске.

Зафиксировано 95 обстрелов, выпущено 349 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Ранее сообщалось о троих, а еще раньше днем - о пяти пострадавших в результате обстрелов Донецка. В Ворошиловском районе снаряды упали возле остановки у магазина «Изумруд».

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