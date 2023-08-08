Украинские артиллеристы ранили 11-летнего мальчика в Донецке

Враг обстрелял Киевский район столицы ДНР. Также ранения получили две женщины и два мужчины.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские боевики ранили пятерых человек во время обстрела столицы ДНР. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по ул. Р. Люксембург мальчика 2012 г. р.», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в том же месте ранения получила женщина 1968 года рождения, а также два мужчины - 1955 и 1969 годов рождения.

Также, по словам Кулемзина, у конечной остановки троллейбуса номер 17 была ранена женщина 1970 года рождения.