В стране и мире Разбитые фасады и воронки в дорогах: украинские боевики обстреляли центр Донецка Сергей Лебедев Часть ударов пришлась по автобусной остановке в Ворошиловском районе города. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Сегодня вечером украинские боевики обстреляли Донецк. Под хаотичным огнем националистов оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города. По данным властей, три человека получили ранения. Часть ударов пришлась по Ворошиловскому району. Там снаряды упали возле остановки у магазина «Изумруд». «В результате обстрела Кировского района сгорела летняя кухня возле частного дома по улице Чайковского», - уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Напомним, сегодня Донецк уже подвергался обстрелу. В результате атаки пострадали пять человек. Экспертное мнение и аналитика