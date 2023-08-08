Путин утвердил указ о спецсчетах для расчета за сельхозпродукцию в рублях

Спецсчета, открываемые уполномоченными банками на основании заявлений иностранных покупателей, будут использоваться с 1 ноября.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов в рублях по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из нашей страны. Он предусматривает использование спецсчетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.

Отмечается, что спецсчета, открываемые уполномоченными банками на основании заявлений иностранных покупателей, будут использоваться с 1 ноября. Перечень продукции утвердит кабинет министров. Список должны сформировать в течение 30 дней.

Ранее глава государства отмечал, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. По словам Владимира Путина, одна из причин такого результата - переход на расчеты за газ в российской национальной валюте.

Напомним, после начала спецоперации ряд западных стран приняли решение ввести против Москвы санкции. Впоследствии было принято решение не принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры со странами Африки о расчетах по поставкам энергоресурсов в рублях. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, данный вопрос является предметом договоренностей с каждым государством отдельно.