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Минэнерго: Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку энергоресурсов

Сергей Лебедев
06:44 27.07.2023
Глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что этот вопрос является предметом договоренностей с каждой страной отдельно.
Минэнерго: Россия обсуждает с Африкой расчеты в рублях за поставку энергоресурсов
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Россия ведет переговоры с африканскими государствами о расчетах по поставкам энергоресурсов в рублях. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, данный вопрос является предметом договоренностей с каждой страной отдельно.

«В целом мы стараемся создавать расчетно-платежные системы, позволяющие со всеми странами уходить от токсичных валют», - цитирует ТАСС слова главы Минэнерго России.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. Одна из причин такого результата - переход на расчеты за газ в российской национальной валюте.

Но, по словам лидер страны, такого усиления рубля удалось добиться благодаря ответственной финансовой политике. Государственные финансы сохраняют устойчивость.

Уже в июле Владимир Путин отметили, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях.

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