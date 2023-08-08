Жительница Донецка заявила, что артиллерия ВСУ уже второй раз бьет стекла в ее квартире

Женщина отметила, что во время обстрела она сидела на кухне. Потом начали рваться снаряды и сыпаться стекла.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жительница Донецка в беседе с корреспондентом «Звезды» описала сегодняшний украинский обстрел.

«Как раз это было, наверное, два часа дня. Или полтретьего . Сидели на кухне. А потом - прилеты. Вскочили, посыпались стекла», - сообщила жительница.

Женщина призналась, что это уже второй раз, когда у нее в квартире сыпятся стекла по вине украинских боевиков.

«Я уже не знаю, когда это закончится. Ужас один, за что нас так», - возмутилась она.

Также сообщается, что украинский дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в ходе этого обстрела погиб мужчина 1989 года рождения. Кроме этого, были ранены пять мирных жителей, включая 11-летнего мальчика.