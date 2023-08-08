В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жительница Донецка заявила, что артиллерия ВСУ уже второй раз бьет стекла в ее квартире

Тимур Шерзад
18:33 08.08.2023
Женщина отметила, что во время обстрела она сидела на кухне. Потом начали рваться снаряды и сыпаться стекла.  
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Жительница Донецка в беседе с корреспондентом «Звезды» описала сегодняшний украинский обстрел

«Как раз это было, наверное, два часа дня. Или полтретьего . Сидели на кухне. А потом - прилеты. Вскочили, посыпались стекла», - сообщила жительница. 

Женщина призналась, что это уже второй раз, когда у нее в квартире сыпятся стекла по вине украинских боевиков. 

«Я уже не знаю, когда это закончится. Ужас один, за что нас так», - возмутилась она. 

Также сообщается, что украинский дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в ходе этого обстрела погиб мужчина 1989 года рождения. Кроме этого, были ранены пять мирных жителей, включая 11-летнего мальчика.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
16:47 В стране и мире
Видео
Многоквартирные дома начали строить под льготную ипотеку в новых регионах
16:46 В стране и мире
Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
16:16 В стране и мире
Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака
14:47 В стране и мире
Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении
Популярное
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.