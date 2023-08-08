Украинский дрон-камикадзе упал на территории монастыря в Курской области
Беспилотник врага нанес легкие осколочные ранения оказавшемуся рядом ребенку.
© Фото: gubernator_46, Telegram
Украинский дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал губернатора этого региона Романа Старовойта.
«Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент ребенка доставляют в центральную районную больницу для осмотра.
Тем временем мэр Донецка сообщает, что украинские артиллеристы ранили 11-летнего мальчика в столице Донецкой Народной Республики.