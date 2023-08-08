Эксперт Кнутов назвал удары по аэродромам способом борьбы с крылатыми ракетами ВСУ

Удары по аэродромной инфраструктуре Украины могут помочь в уничтожении носителей до того, как ракеты будут применены.

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В политических кругах ФРГ обсуждают возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это разновидность британских Storm Shadow и французских SCALP, которые Киев уже получает. Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре со «Звездой» напомнил, что на Украине переоборудовали советские боевые самолеты в носители западных крылатых ракет. Как считает военный эксперт, необходимо наносить удары по аэродромам, чтобы уничтожать ракеты до того, как они окажутся в небе.

«Все три типа ракет запускаются на сегодняшний день с самолетов с Су-27 и Су-24, которые переоборудованы в носители крылатых ракет. Основным средством борьбы является уничтожение складов с ракетами после того, как они пересекли границу между Польшей и Украиной. Также необходимо наносить удары по аэродромам базирования Су-24 и Су-27», - сказал он.

Эксперт напомнил, что на этом пути все равно есть серьезные трудности. По его словам, территория Украины насыщена военными аэродромами еще с советских времен, поэтому у противника есть возможность рассредотачивать авиацию по два-три самолета на аэродром, размещать там ложные цели, либо поврежденные и подбитые Су-24 и Су-27. Он напомнил, что в настоящее время сами крылатые ракеты сбиваются с помощью ЗРК «Панцирь», Бук-М2, Бук-М3, С-300ПМ2, а также «Тор-М2».

Немецкая ракета Taurus может пролететь 500 километров. Кнутов напомнил, что в оригинальном варианте британские Storm Shadow и французские SCALP имеют аналогичную дальность полета, однако экспортные версии рассчитаны на дальность, не превышающую 300 километров. По словам эксперта, немцы заявляли, что в случае передачи Украине ракет работа их системы управления двигателем будет перепрограммирована так, чтобы они смогли пролетать только 250-300 километров. Но будет ли выполнено это обещание, подскажет только будущее.