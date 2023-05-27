FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км

По данным СМИ, украинский президент озвучил желание получить ракеты большой дальности на встрече с канцлером Германии в мае.

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Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, дальность которых достигает 500 км. Об этом пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.



По данным издания, тема поставок крылатых ракет обсуждалась на встрече президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Олафом Шольцем во время майского визита в Берлин. Источники газеты в министерстве обороны Германии сообщили, что Зеленский просил предоставить Taurus.

«Бундесвер имеет Taurus в своем арсенале, и два инсайдера сообщили FAZ, что он очень нужен Украине», - говорится в публикации.

Издание пишет, что в пресс-службе федерального канцлера эту информацию не пожелали прокомментировать, но «федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus».

«Киев хотел бы их срочно получить», - отметил источник.

Эксперты издания отметили, что возможные поставки Taurus на Украину «смогут помочь переломить ход войны против России», и что они «подходит для истребителя F-16, который сейчас может получить Украина».

Ранее сообщалось, что США заявили о намерении поставить на Украину американские истребители F-16 и уже приступили к подготовке украинских летчиков к полетам на этих боевых самолетов на территории Польши.