Военный эксперт Кнутов: наша ПВО научилась сбивать Storm Shadow, то же будет со SCALP

Крылатая ракета SCALP - это французский вариант Storm Shadow. Российские зенитчики нашли способ бороться с этими ракетами, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Storm Shadow в Музее Королевских ВВС в Лондоне

Российские силы ПВО научились уничтожать британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а значит смогут справиться и с французскими SCALP. Об этом сообщил «Звезде» военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Наши ракетчики научились бороться с ракетами Storm Shadow, поэтому и с ракетами SCALP, я думаю, мы справимся таким же успехом», - сказал он.

Эксперт пояснил, что крылатые ракеты сбиваются с помощью ЗРК «Тор», «Панцирь» и «Бук».

Кнутов предположил, что Франция планирует отправить на Украину несколько десятков ракет. Он отметил, что основное предназначение Storm Shadow/SCALP - удары по тылам на дальности от 100 до 300 километров с целью уничтожения штабов, командных пунктов, логистическим центрам для нанесения ущерба логистическим цепочкам и системе управления. Западные союзники полагают, что такие удары могут помочь Киеву отрезать передовую от снабжения и системы управления.

«Дальность примерно от 300 до 500 километров в зависимости от версии на экспорт или для своих вооруженных сил. Полет на высотах 30-50 метров, скорость около маха и высокоточная система наведения», - добавил он.

Французский президент Эммануэль Макрон сегодня в Вильнюсе перед саммитом НАТО заявил, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь.