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Путин: такое впечатление, что дорогами в новых регионах России раньше никто не занимался

Тимур Шерзад
16:50 08.08.2023
Президент России заявил об этом в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли. 
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин крайне низко оценил дорожное строительство на Украине на примере новых регионов РФ.

«Новые регионы, конечно, там уж точно есть чем заниматься, такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался», - заметил Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли. 

Присутствовавший на совещании заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в свою очередь заметил, что в новых регионах РФ уже начали строить многоквартирные дома под льготную ипотеку

Ранее Владимир Путин поручил дополнительно нарастить производство беспилотников «Ланцет» и «Куб».

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