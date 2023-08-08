Путин: такое впечатление, что дорогами в новых регионах России раньше никто не занимался

Присутствовавший на совещании заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в свою очередь заметил, что в новых регионах РФ уже начали строить многоквартирные дома под льготную ипотеку .

«Новые регионы, конечно, там уж точно есть чем заниматься, такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался», - заметил Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.

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