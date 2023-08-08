В стране и мире Многоквартирные дома начали строить под льготную ипотеку в новых регионах Андрей Аркадьев В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о начале строительства жилья под льготную ипотеку в 2%. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Первые восемь многоквартирных домов начали строить по программе льготной ипотеки в новых российских регионах, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина. «Застройщики только получили разрешение на строительство. Первые восемь домов у нас в работе», - сказал он. На совещании Путин крайне низко оценил дорожное строительство на Украине на примере новых регионов. В апреле Хуснуллин заявил, что в новых субъектах страны стартовало строительство жилья, которое планируется сдавать по программе льготной ипотеки в 2%. Помимо этого, на новых территориях уже восстановлены сотни километров газопроводов. Экспертное мнение и аналитика