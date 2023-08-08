Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака

В связи с этим служба изменит название на Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

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Президент России Владимир Путин возложил своим указом на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) функции по контролю за оборотом табака.

В связи с этим служба изменит название на Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Это решение принято для совершенствования государственного контроля в сфере производства и оборота табачных изделий и табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка. В качестве модели для регулирования в этой сфере было взято регулирование алкогольного рынка.

Накануне в Минздраве поддержали увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что рост цен на табак приводит к снижению его потребления.