В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака

Владимир Рубанов
16:16 08.08.2023
В связи с этим служба изменит название на Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин возложил своим указом на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) функции по контролю за оборотом табака.

В связи с этим служба изменит название на Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Это решение принято для совершенствования государственного контроля в сфере производства и оборота табачных изделий и табачной продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка. В качестве модели для регулирования в этой сфере было взято регулирование алкогольного рынка.

Накануне в Минздраве поддержали увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что рост цен на табак приводит к снижению его потребления.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
16:47 В стране и мире
Видео
Многоквартирные дома начали строить под льготную ипотеку в новых регионах
16:46 В стране и мире
Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
16:16 В стране и мире
Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака
14:47 В стране и мире
Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении
Популярное
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.