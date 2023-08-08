В Минздраве поддержали увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и рост цен на товар приводят к снижению потребления табака населением.

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ведомство поддержало инициативу Министерства финансов РФ об увеличении на 30% ставки акцизов на сигареты и папиросы, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей.

По его словам, меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и рост цен на товар приводят к снижению потребления табака населением. Кузнецов, слова которого приводит газета «Ведомости», также отметил рост поступлений в бюджет.

Полученные от увеличения акцизов средства планируется направлять на борьбу с вирусом гепатита С, добавил Кузнецов.

Ранее стало известно, что в России планируют отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции. Минфин России, Федеральная налоговая служба и Центр развития перспективных технологий, вместо бумажных акцизов, разрабатывают порядок контроля уплаты акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию на основании данных о ее цифровой маркировке.