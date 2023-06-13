Президент РФ подписал закон о государственном регулировании табачного рынка

Документ содержит положение о госрегулировании цен на табачную и никотинсодержащую продукцию.

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит правовые основы производства и оборота в России табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них. В качестве модели для регулирования табачного рынка было взято регулирование алкогольного.

Согласно документу, производить, хранить и поставлять табачную и никотинсодержащую продукцию и сырье для них, осуществлять импорт и экспорт, закупать для duty free можно будет только по лицензии. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Оборудование для производства табака должно будет проходить госрегистрацию, а если оно не используется - то консервироваться.

Объемы производства и оборота никотинсодержащей продукции будут учитываться в государственной информационной системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке. Закон наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю в области производства и оборота табачных изделий.

Закон содержит положение о госрегулировании цен на табачную и никотинсодержащую продукцию. Документ устанавливает запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке.

Этот документ был инициирован Минфином 14 марта 2023 года и принят Госдумой 1 июня. Ранее в России вступил в силу закон, который ограничивает продажу вейпов. По отношению к электронным устройствам начали действовать все те запреты, которые уже применяются к табачным изделиям.