В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британия ввела санкции против лиц, связанных с приговором политику Кара-Мурзе*

Елизавета Егорова
22:06 31.07.2023
Под британские санкции попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Лактионов, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.
Британия ввела санкции против лиц, связанных с приговором политику Кара-Мурзе*
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Великобритания ввела санкции против ряда лиц, связанных с приговором политику Владимиру Кара-Мурзе*. На официальном сайте британского правительства сообщается, что рестрикции применены к судьям Наталье Дударь, Екатерине Дорохиной и Виталию Белицкому, прокурорам Борису Лактионову и Анне Потычко и к свидетелю-эксперту Даниле Михееву.

Кара-Мурзу*, признанного в России иностранным агентом, приговорили к 25 годам колонии строго режима. Ему вменяют государственную измену и распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций ввела Канада. В список людей, попавших под рестрикции, вошли режиссер Никита Михалков и организация «Бесогон», актер Иван Охлобыстин, а также певцы Тимати, Филипп Киркоров и SHAMAN.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:40 В стране и мире
Три жителя погибли при обстреле боевиками продуктового магазина в Запорожской области
17:36 В стране и мире
Видео
Мать удерживавшего девушку в подвале дома под Челябинском привезли на следственный эксперимент
15:19 В стране и мире
Патрушев заявил о планах спецслужб Киева и Запада совершить диверсии в Карелии
13:10 Армия
Видео
Шойгу заявил, что за июль Украина потеряла 20 824 военнослужащих
13:07 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении
Популярное
Видео
Шойгу: в ВМФ до конца года планируется принять три корабля проекта «Каракурт»
Океанолог Мухаметов рассказал, как потепление в Арктике повлияет на погоду в Москве
Видео
Мужчина чудом избежал гибели при столкновении машин на МКАД
Видео
Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана, семье которого помогли попасть на парад ВМФ
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
Видео
В Херсонесе состоялась премьера фильма о древнем городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.