Британия ввела санкции против лиц, связанных с приговором политику Кара-Мурзе*

Под британские санкции попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Лактионов, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.

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Великобритания ввела санкции против ряда лиц, связанных с приговором политику Владимиру Кара-Мурзе*. На официальном сайте британского правительства сообщается, что рестрикции применены к судьям Наталье Дударь, Екатерине Дорохиной и Виталию Белицкому, прокурорам Борису Лактионову и Анне Потычко и к свидетелю-эксперту Даниле Михееву.

Кара-Мурзу*, признанного в России иностранным агентом, приговорили к 25 годам колонии строго режима. Ему вменяют государственную измену и распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций ввела Канада. В список людей, попавших под рестрикции, вошли режиссер Никита Михалков и организация «Бесогон», актер Иван Охлобыстин, а также певцы Тимати, Филипп Киркоров и SHAMAN.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.