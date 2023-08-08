Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции

Она попала в аварию в Подмосковье в минувшую субботу, 5 августа.

© Фото: lada_dance_official, VK

Состояние госпитализированной певицы и актрисы Лады Дэнс ухудшилось, у нее проблемы с дыханием и речью, передает Shot.

По информации Telegram-канала, этой ночью она перенесла операцию на лице - целью вмешательства была оптимизация имеющихся порезов и разрывов.

Как утверждается, после операции и приема обезболивающих препаратов самочувствие женщины ухудшилось, близкие сейчас не могут посещать Ладу Дэнс, чтобы не беспокоить ее.

Она попала в аварию в Подмосковье вечером в минувшую субботу, 5 августа. В момент аварии артистка находилась в такси. В частности, врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.