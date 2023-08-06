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Продюсер Лады Дэнс сообщил подробности аварии и состоянии певицы

Алексей Курильченко
14:59 06.08.2023
По данным Сергея Пуговкина, в крови водителя певицы найдены наркотические вещества.
Продюсер Лады Дэнс сообщил подробности аварии и состоянии певицы
© Фото: Razhden Gamezardashvili, Russian Look, Globallookpress
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Певица Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести после автомобильной аварии, она переведена в частную клинику. Об этом «Звезде» сообщил продюсер певицы Сергей Пудовкин.

«Певица находится в сознании, у нее зафиксированы черепно-мозговая травма и травма бедра, а также многочисленные ушибы. Реальная оценка ситуации будет после КТ / МРТ головного мозга. Там основная проблема. Сегодня будет сделано МРТ», - рассказал продюсер.

Также Пудовкин сообщил подробности аварии. Машина с певицей врезался в Bentley, который ранее попал в ДТП. Женщина находилась на заднем сидении. По предварительным данным, в крови ее водителя были обнаружены следы наркотических веществ. Планируется подача иска на транспортную компанию, которая организовала переезд певицы.

В аварии с участием трех машин в Подольске, как сообщалось ранее, пострадали четыре человека. По имеющимся данным, водитель легковушки наехал на два столкнувшихся ранее автомобиля, которые стояли на проезжей части. Сама Лада Дэнс, ставшая одной из пострадавших в ДТП, получила черепно-мозговую травму.

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