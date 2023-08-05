В МВД рассказали подробности ДТП с Ладой Дэнс

В результате ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье пострадали четверо, в том числе певица Лада Дэнс, сообщил представитель в МВД.

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ДТП с участием трех машин произошло в субботу на 52-ом километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Четверо человек пострадали, в том числе российская актриса и певица Лада Дэнс. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области ТАСС.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение», - сообщил представитель МВД.

Обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция на месте происшествия.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс в ходе ДТП получила черепно-мозговую травму. Сама певица находилась в такси.