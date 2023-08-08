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Солист Большого театра Азизов рассказал, что Лада Дэнс находится в клинике

Анна Назайкина
12:02 08.08.2023
Он пожелал певице скорейшего выздоровления, отметив, что не хочет «мучить» ее расспросами.
Солист Большого театра Азизов рассказал, что Лада Дэнс находится в клинике
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Global Look Press
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Российская актриса и певица Лада Дэнс, которая на прошлой неделе попала в аварию в Подольске, сейчас находится в клинике. Об этом «Звезде» рассказал оперный певец, солист Большого театра Эльчин Азизов.

«Я полной картины не знаю... Мы обменялись короткими СМС! Она пока в клинике! Я не стал мучить Ладу расспросами…пожелал скорейшего восстановления!» - сказал он.

Ранее продюсер артистки Сергей Пудовкин заявил, что исполнительница находится в состоянии средней тяжести после ДТП, ее перевели в частную клинику. Он также рассказал, что Дэнс находится в сознании, у нее зафиксированы черепно-мозговая травма и травма бедра, а также многочисленные ушибы.

Кроме того, по предварительной информации, в крови водителя такси, на котором ехала 56-летняя артистка, были обнаружены следы наркотических веществ. Планируется подача иска на транспортную компанию, которая организовала поездку.

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