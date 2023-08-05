112: певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП

В Подольске произошло ДТП с тремя машинами, в ходе которого Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму.

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Российская актриса и певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в результате ДТП в Подольске. По данным 112, произошло столкновение трех машин. Сама певица находилась в такси.

На месте происшествия работают экстренные службы. Врачи осматривают пострадавших.

Вчера после ДТП на Моховой улице в центре Москвы мужчина открыл стрельбу. В ходе словесного конфликта он выстрелил в своего оппонента из пневматического пистолета.