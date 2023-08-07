В стране и мире Пушилин заявил о росте числа жертв среди мирных граждан из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами Максим Крюков Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы целенаправленно, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Применение киевским режимом кассетных боеприпасов при обстрелах территории Донецкой Народной Республики приводит к росту числа жертв среди мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. «Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается. И в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». В минувшие выходные стало известно, что украинские националисты применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка. Они выпустили по городу четыре боеприпаса. Под обстрел попали три района города. Кроме того, кассетными боеприпасами «натовского» калибра 155 миллиметров был обстрелян микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка. По словам врио главы ДНР, в ходе удара пять человек получили ранения различной степени тяжести, были повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика