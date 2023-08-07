В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин заявил о росте числа жертв среди мирных граждан из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами

Максим Крюков
09:50 07.08.2023
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы целенаправленно, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.
Пушилин заявил о росте числа жертв среди мирных граждан из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Применение киевским режимом кассетных боеприпасов при обстрелах территории Донецкой Народной Республики приводит к росту числа жертв среди мирных жителей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается. И в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В минувшие выходные стало известно, что украинские националисты применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка. Они выпустили по городу четыре боеприпаса. Под обстрел попали три района города. Кроме того, кассетными боеприпасами «натовского» калибра 155 миллиметров был обстрелян микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка. По словам врио главы ДНР, в ходе удара пять человек получили ранения различной степени тяжести, были повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:50 В стране и мире
Пушилин заявил о росте числа жертв среди мирных граждан из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами
09:21 В стране и мире
Поселок Шахтинск Хабаровского края эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
08:04 В стране и мире
Жителей нескольких регионов России предупредили о жаре до 43 градусов
07:23 Армия
Видео
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
06:31 В стране и мире
Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.