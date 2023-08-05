Украинские боевики обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Националисты выпустили четыре кассетных боеприпаса по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам.

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Украинские боевики применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка. Они выпустили по городу четыре боеприпаса. Под обстрел попали три района города. Информацию приводит представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетные)», - приводит ведомство сообщение в Telegram-канале.

Ранее украинские националисты ударили по двум районам Донецка снарядами «натовского» калибра. Они выпустили 17 боеприпасов по Кировскому и Куйбышевскому районам города менее чем за 30 минут.