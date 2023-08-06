Боевики обстреляли микрорайон «Азотный» Донецка кассетными боеприпасами

В ходе обстрела боевиками микрорайона «Азотный» в Куйбышевском районе Донецка пострадали несколько человек. Также повреждено восемь жилых домов.

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Украинские боевики обстреляли микрорайон «Азотный» Куйбышевского района Донецка кассетными боеприпасами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил ВРИО главы ДНР Денис Пушилин.

«Микрорайон "Азотный" Куйбышевского района Донецка обстреляли с применением артиллерии калибром 155 мм с кассетной боевой частью», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В ходе обстрела пять человек получили ранения различной степени тяжести, были повреждены восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что с 19:05 по 20:35 6 августа националисты выпустили 62 снаряда калибром 155 и 152 миллиметра и 10 ракет из РСЗО по Горловке, Донецку и Макеевке.