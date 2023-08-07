В ЦПВС сообщили о ночном ударе израильских F-16 по Сирии

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Минувшей ночью два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, нанесли удар шестью корректируемыми авиационными бомбами по складам с военным имуществом в провинции Дамаск. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате атаки четыре сирийских военнослужащих погибли. Еще четыре получили ранения. Отмечается, что три авиабомбы уничтожили управляемыми ракетами комплекса «Панцирь-С» ПВО САР. При этом израильские самолеты не заходили в воздушное пространство страны.

Напомним, ранее об атаке сообщали сирийские средства массовой информации. Подобные авианалеты происходят достаточно часто.

Так, в ночь на 2 июля истребители F-15 и F-16 ВВС Израиля нанесли удары по объектам в провинция Хомс и Хама.