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Четверо сирийских военных погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска

Елизавета Кондрикова
04:24 07.08.2023
Еще четверо военных были ранены.
Четверо сирийских военных погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска
© Фото: ТРК "Звезда"
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В результате израильских ударов с воздуха по окрестностям Дамаска, столицы Сирии, погибли четверо сирийских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил сирийский телеканал Alikhbaria.

Также отмечается, что средства ПВО Сирии смогли перехватить ракеты Израиля, которые направлялись со стороны Голанских высот. Помимо человеческих жертв, передают о материальных потерях сирийской стороны.

Ранее телеканал также передавал о том, что в окрестностях Дамаска слышны звуки взрывов.

Напомним, что в начале августа уже сообщалось об активизации ВВС США в небе Сирии: в воздушном пространстве страны были зафиксированы американские истребители F-35 и БПЛА, что является нарушением Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

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