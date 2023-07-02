В ЦПВС сообщили о ночных ракетных ударах F-15 и F-16 Израиля по Сирии

Замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что в результате обстрела никто не пострадал, ударом нанесен только материальный ущерб.

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В ночь на воскресенье, 2 июля, тактические истребители F-15 и F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по объектам на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«С 00:20 до 00:30 2 июля 4 тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс», - сказал замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

Также сообщается, что спустя четыре часа два израильских истребителя F-16, совершив заход из северной части Ливана, нанесли авиационный удар двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в районе Масьяфа в провинции Хама. Гуринов отметил, что в результате обстрела никто не пострадал, ударом нанесен только материальный ущерб.

Накануне Олег Гуринов заявил, что возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция в Сирии за июнь 315 раз нарушила меморандум безопасности полетов. По данным российских военных, нарушения носят целенаправленный и систематический характер.