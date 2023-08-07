Системы РЭБ обезвредили два украинских беспилотника в Курской области

Судя по снимкам, размещенным в Telegram-канале главы региона, один из аппаратов посажен практически целым.

© Фото: @gubernator_46, Telegram

Два украинских беспилотника посажены в понедельник 7 августа в Курской области средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Губернатор поблагодарил военных и пограничников. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

На один из дронов была нанесена символика полка «Азов»* - запрещенной в России террористической организации. Судя по снимкам, размещенным в Telegram-канале главы региона, один из аппаратов посажен практически целым. Другой на фото разобран на крупные части.

Ранее украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Рыльск в Курской области, сбросив с беспилотника несколько взрывных устройств.

В середине июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Курскую АЭС целью провокации Киева с использованием дрона. Тогда в городе Курчатов системы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.