Украинский дрон сбросил взрывчатку в Рыльске Курской области
В результате инцидента повреждены два здания и Покровский храм.
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press
Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Рыльск. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника. Пострадавших в результате инцидента нет.
«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства», - написал Старовойт Telegram-канале.
По данным региональной власти, обошлось без пострадавших, но повреждены несколько зданий и православная церковь.
«Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», - добавил Старовойт.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили порядка 10 снарядов по поселку Теткино Глушковского района Курской области.