В стране и мире Украинский дрон сбросил взрывчатку в Рыльске Курской области Ирина Елагина В результате инцидента повреждены два здания и Покровский храм. © Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press Читайте нас на: Украинские боевики с помощью БПЛА атаковали Рыльск. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких взрывных устройствах, сброшенных с беспилотника. Пострадавших в результате инцидента нет. «С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства», - написал Старовойт Telegram-канале. По данным региональной власти, обошлось без пострадавших, но повреждены несколько зданий и православная церковь. «Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», - добавил Старовойт. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили порядка 10 снарядов по поселку Теткино Глушковского района Курской области. Экспертное мнение и аналитика