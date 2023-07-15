На Курской АЭС рассказали об обстановке на фоне провокации Киева с дроном

Как рассказала руководитель информационно-аналитического центра Курской АЭС Елена Щепотьева, все необходимые работы на станции были выполнены заранее.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Concern Rosenergoatom, GlobalLookPress

Обстановка на Курской АЭС спокойная, станция в безопасности, для этого выполнены все необходимые работы. Об этом «Звезде» рассказала руководитель информационно-аналитического центра атомного объекта Елена Щепотьева.

«Обстановка спокойная, власти делают все возможное, чтобы усилить защиту. По всем заявлениям лидеров нашей страны мы видели, что меры будут усилены. У нас все работы были предварительно проведены и все защищено», - заверила Щепотьева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Курскую АЭС целью провокации Киева с дроном. Накануне в городе Курчатов рухнул украинский беспилотник. Его сумели нейтрализовать при помощи систем ПВО. По мнению Захаровой, случившееся демонстрирует то, что украинский режим встал на путь ядерного терроризма.